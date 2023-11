Bundesparteitag in Karlsruhe Linksdrall bei den Grünen mit Gefahr des Ampelsturzes

Kaum einer ist an vier Tagen Grünen-Bundesparteitag derart präsent, wie einer, der gar nicht da ist: Friedrich Merz, der CDU-Chef, wird alle paar Minuten in einen Redebeitrag eingebaut. „Mehr Herz, weniger Merz“, hat Parteichef Omid Nouripour schon bei der Eröffnung als Losung ausgegeben. Danach gilt der Oppositionsführer als Sparringspartner für nahezu alle Politikbereiche. „So macht man das, Herr Merz“, wird zur Standard-Unterstreichung für alternative Ansätze der Grünen. Um ein Haar bringen die Delegierten dann jedoch Merz in die Regierung. Am späten Samstagabend warnt Vizekanzler Robert Habeck in emotional aufgewühlter Stimmung vor einem umjubelten Antrag der Grünen Jugend zur Migrationspolitik: „Es ist ein Misstrauensvotum in Verkleidung, das in Wahrheit sagt: Verlasst die Regierung!“ Wenn die Initiative Erfolg habe, werde es zur großen Koalition kommen, und dann ändere sich erst recht nichts.