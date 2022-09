Bundestag : Linksfraktion verhindert Eklat über Wagenknecht

Berlin An der Linken Sahra Wagenknecht scheiden sich auch in der eigenen Partei die Geister. Zuletzt stand die Gefahr einer Spaltung im Raum. Das wurde vorerst abgewendet.

Mohamed Ali: Parteiaustritte bedauerlich

Ob der Grundsatzkonflikt in Partei und Fraktion beigelegt ist, ist jedoch fraglich. Wagenknecht hatte sich schon in der Vergangenheit immer wieder von der Fraktionslinie abgesetzt, unter anderem in der Migrations- und der Corona-Politik. Nach der umstrittenen Bundestagsrede hatten Parteimitglieder Unterschriften für ihren Ausschluss aus der Fraktion und für den Rücktritt der Fraktionsspitze gesammelt.

Am Dienstag machten neun Landesvorsitzende der Linken in einem Schreiben an die Bundestagsfraktion noch einmal ihren Unmut über Wagenknechts Rede deutlich. Deren „Ursachen-Wirkungs-Umkehr“ rufe entschiedenen Widerstand aus der Partei hervor. „Es schadet uns als Partei, wenn wir in öffentlichen Reden nicht nur widersprüchlich sind, sondern sogar abseitigen Interpretationen der Wirklichkeit eine Bühne bieten“, heißt es in dem Schreiben, das den Parteivorsitzenden Martin Schirdewan und Janine Wissler den Rücken stärkt.