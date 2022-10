Anstehende Bund-Länder-Beratungen : Lob für den „Abwehrschirm“, weiter Streit über das Geld

Die Regierungschefs der Länder berieten am vergangenen Mittwoch nur unter sich. Am Dienstag steht dann das Bund-Länder-Treffen gemeinsam mit Kanzler Olaf Scholz an. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Mit dem neuen massiven Hilfspaket in Höhe von bis zu 200 Milliarden Euro hat die Bundesregierung eine zentrale Forderung der Länder bereits abgeräumt. Doch die Aufteilung der Kosten beim dritten Entlastungspaket ist vor den Beratungen am Dienstag weiterhin strittig.

Vor den Bund-Länder-Beratungen am kommenden Dienstag ist die Aufteilung der Kosten für die geplanten Entlastungen weiter unklar. Der Streit über die Finanzierung schlägt sich auch im Beschluss der Länder nach ihrer Sonderkonferenz vom vergangenen Mittwoch nieder – dort fordern die Länder größere Unterstützung vom Bund und eine Mittelaufstockung an diversen Stellen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nannte den „Abwehrschirm“ ein „ganz starkes Signal, dass in dieser sehr schwierigen Zeit für Deutschland mit Geschlossenheit zwischen Bund, Ländern und Kommunen viel erreicht werden kann“. An die bevorstehende Ministerpräsidentenkonferenz formulierte sie eine klare Erwartung: „Eine konstruktive Diskussion um eine faire Lastenverteilung bei der Finanzierung des 200 Milliarden Euro starken Abwehrschirms, um die steigenden Energiekosten und die schwersten Folgen für Bevölkerung und Wirtschaft abzumildern“, sagte Deyer unserer Redaktion. Neben der Strompreisbremse werde die Bundesregierung schnellstmöglich eine Gaspreisbremse einführen. Die Gasumlage entfalle. „Die Menschen in Deutschland haben wirklich verdient, dass jetzt alle zusammenarbeiten“, so Dreyer.