Marine-Mission : Lohnt sich der Libanon-Einsatz noch?

Berlin Wieder ist ein Kriegsschiff der Marine aus dem Libanon-Einsatz zurück nach Deutschland gekommen. Macht die Blauhelm-Mission, die seit 1978 läuft, immer noch Sinn? Experten sehen einen deutlichen Nutzen für die Region und vor allem für Deutschland.

Nach zehn Monaten Einsatz vor der libanesischen Küste hat die Korvette „Magdeburg“ am Freitag in ihrem Heimathafen in Warnemünde angelegt. Die Angehörigen warteten mit „Willkommen“-Schildern auf die Crew, die wegen der Corona-Pandemie fünf Monate nicht an Land gehen durfte. Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, war im Juni bereits die Korvette „Braunschweig“ in See gestochen. Der Bundestag hatte den Unifil-Einsatz im Nahen Osten um ein weiteres Jahr verlängert. Jenseits von Warnemünde und außerhalb der Marine und Sicherheitsexperten ist die bereits seit 1978 laufende Blauhelm-Mission längst in Vergessenheit geraten.