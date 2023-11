Kirche „Lückenlose Aufklärung“: EKD-Ratsvorsitzende unter Druck

Die EKD-Ratsvorsitzende hatte bei der Tagung der Synode in Ulm „Andeutungen und Spekulationen“ in der „Siegener Zeitung“ gegen sich mit Nachdruck zurückgewiesen. Anfang 2023 sei eine anonyme Anzeige gegen die nun beschuldigte Person eingegangen. „Vorher hatte ich keine Kenntnis von Taten sexualisierter Gewalt durch diese Person“, betonte sie in einer persönlichen Erklärung.