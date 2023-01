Klimakrise : Lützerath-Räumung: Polizei blickt „sorgenvoll“ auf die Tage

Aachen/Erkelenz Der Konflikt um das von Klimaaktivisten besetzte Dorf Lützerath spitzt sich weiter zu - die Räumung könnte bald beginnen. Die Polizei blickt mit Sorge auf die mögliche Entwicklung.

Die Aachener Polizei schaut „sorgenvoll“ auf die kommenden Tage und Wochen, in denen die Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Dorfes Lützerath beginnen könnte. „Das wird ein herausfordernder Einsatz mit vielen Risiken“, sagte Polizeipräsident Dirk Weinspach am Montagmorgen im WDR.

In der vergangenen Woche sei es bei den Lützerath-Protesten überwiegend friedlich geblieben - am Sonntag aber sei es „das erste Mal wieder eskaliert“. Unter anderem seien Steine geflogen. „Das ist erstmal kein gutes Zeichen“, sagte Weinspach. „Ich hoffe, dass das sich nicht wiederholen wird in der nächsten Woche.“