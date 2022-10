Kanzler und Umweltverbände optimistisch : Lula-Wahlsieg in Brasilien weckt Hoffnung auf mehr Klimaschutz

Berlin In einem hochdramatisch knappen Rennen hat der linksgerichtete Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilien die Präsidentschaftswahl gegen den rechtsradikalen Amtsinhaber Jair Bolsonaro gewonnen. Der hatte den Klimaschutz zurückgefahren, jetzt erwarten der Bundeskanzler und Umweltverbände auf Besserung.

Nach dem Wahlsieg des linksgerichteten Politikers Luiz Inácio Lula da Silva erwartet die Bundesregierung eine friedliche Übergabe des Präsidentenamts in Brasilien und hofft auf eine bessere Zusammenarbeit, etwa beim Klimaschutz. „Wie alle anderen auch sind wir überzeugt, dass da auch eine friedliche Übergabe der Macht ist - so wie das in Demokratien üblich ist“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gratulierte Lula über Twitter zur Wahl.