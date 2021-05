Privataudienz : Maas vom Papst empfangen - Auch sexueller Missbrauch Thema

Rom Eigentlich empfängt der Papst keine Minister, sondern nur die Chefs von Staaten und Regierungen. Für den früheren Messdiener und heutigen Bundesaußenminister Heiko Maas macht er eine Ausnahme.

Man habe über die Verantwortlichkeiten in der katholischen Kirche auch in Deutschland geredet, sagte Maas am Mittwoch nach dem Gespräch mit Franziskus im Vatikan. Am Nachmittag stellte er bei einem Treffen mit dem italienischen Außenminister Luigi Di Maio die Aufnahme von Bootsmigranten in Aussicht. Er rief zugleich andere EU-Staaten zur Solidarität mit Rom auf.