Ein Jahr Krieg, zehn Sanktionspakete : Machen die EU-Sanktionen noch Sinn?

Meinung Die Liste verbotener Lieferungen und sanktionierter Russen wird immer länger, ohne die Fähigkeit Russlands zu einem verheerenden Krieg gegen die Ukraine zu minimieren. Was das für den Sinn der Sanktionen bedeutet.

Noch viel wichtiger ist das eindeutige Signal gegen Kriege und die Zerstörung aller Prinzipien der internationalen Ordnung. Wenn der Westen schon nicht selbst Kriegspartei werden will, muss er wenigstens an der Verfügbarkeit kriegswichtiger Güter für den Kriegstreiber arbeiten und Kriegsverbrechern die rote Karte zeigen. Es wäre ein fatales Zeichen gewesen, normale Geschäftsbeziehungen mit einem Staat zu betreiben, der ein souveränes Land zu vernichten versucht. Viele hundert westliche Güter und Geschäfte sind aus russischen Straßen verschwunden. Mögen Putins Propaganda und Russlands Leidensfähigkeit auch noch so groß sein. An dieser Veränderung des russischen Alltags und dem schwindenden Anschluss an Fortschritt und Wohlstand kommt keiner auf Dauer vorbei.