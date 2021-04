K-Frage in der Union : Wie geht es weiter in der K-Frage der Union?

Berlin Es ist der „Tag dazwischen“ im Machtkampf innerhalb der Union. Alles läuft auf das Ende der Woche zu, CDU und CSU halten sich am Mittwoch sehr zurück. Einer wirbt vehement für seinen ehemaligen Widersacher.

Die Frage, wie es weitergeht, wird in Unions-Kreisen nicht oder nur zögerlich beantwortet. Man verweist auf das Ende der Woche, also den Freitag. Das Wochenende fällt aufgrund der Gedenkfeier für die Corona-Toten für das Verkünden von politischen Großereignissen flach, am Montag wollen bereits die Grünen ihre Kandidatenfrage klären. Dem will man unbedingt zuvorkommen.

Sorgenvolle Stimmen kommen auch aus NRW. Ein führendes Mitglied erklärte, die Basis sei von Söder entsetzt. „Für den wird keiner laufen.“ Auch der Vorsitzende der CDA NRW und zugleich Europaabgeordnete, Dennis Radtke, sprach von einem völlig unverantwortlichen Vorgehen: „Die demokratischen Führungsgremien derart zu delegitimieren, ist ein ganz gefährliches Narrativ. Wenn Söder meint, in einer modernen Demokratie müssen man andere Wege der Entscheidungen finden, dann fehlt nur noch das Wort Establishment und Sie sind bei Trumpismus.“ Söder stehe für nichts, außer sich selbst, kritisierte der CDA-Chef von NRW. „Er tut das, was gerade nützlich für ihn erscheint, in einer Rücksichtslosigkeit, die an die schlimmsten Tage im Verhältnis von CDU und CSU erinnern und die eine gemeinsame Basis ernsthaft gefährden.“ Radtke stört zudem, dass die Fraktion derart in den Fokus gerückt sei: „25 Prozent der dort vertretenen Abgeordneten treten doch gar nicht mehr an.“