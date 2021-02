CDU-Vorsitz : Machtvakuum beendet – aber einen Laschet-Effekt gibt es nicht

Armin Laschet bei seiner Bewerbungsrede um den CDU-Vorsitz beim virtuellen Parteitag am 16. Januar. Am 22. Januar wurde seine Wahl schriftlich bestätigt. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Ein Monat ist der NRW-Regierungschef nun an der Spitze der Bundes-CDU. In den Umfragewerten hat sich das nicht niedergeschlagen, der Abstand zu Söder ist geblieben, nur die Sehnsucht nach Merz ist verschwunden.

Von Gregor Mayntz und Kerstin Münstermann

Einen Monat nach Amtsantritt von Armin Laschet als neuer CDU-Chef hat die Partei sich an ihn gewöhnt – und an einen kaum wahrnehmbaren Effekt. Die aus dem Merz-Lager im Vorfeld gestreute Erwartung einer großen Abwendungs-, Enttäuschungs- und Austrittswelle im Falle einer Wahl Laschets ist ausgeblieben. Aber auch einen signifikanter Anstieg in den Wahlabsichten zugunsten der CDU oder in den Sympathiewerten für Laschet gibt es bislang nicht. Kantar Emnid sah die Union im Dezember bei 35 und nach einem Anstieg auf 36 nun bei 34, Forsa zunächst bei 35 und nach einem Anstieg auf 37 ebenfalls bei 35.

Im Laschet-Lager herrscht Zufriedenheit mit den ersten vier Wochen. Hier wird darauf verwiesen, dass die CDU nach der Chef-Entscheidung sehr schnell zur Tagesordnung übergegangen sei, obwohl der Wettbewerb in der letzten Phase deutlich an Schärfe gewonnen hatte. Äußerlich und medial nur begrenzt wahrnehmbar, hat Laschet die Zeit genutzt, um in den Landesverbänden in Videoformaten Präsenz zu zeigen, vor allem in den ostdeutschen.

So dürfte ihm auch zu schaffen machen, wie der Landesverband Sachsen-Anhalt nun das CDU-Image ramponierte. Zum einen kamen rund hundert Delegierte in Dessau bei einem örtlichen Inzidenzwert von 85 zusammen, bei dem Veranstaltungen und private Treffen verboten sind. Und sie verzichteten bei dem mehrstündigen Treffen in einem Raum auch auf die Maskenpflicht. Damit entstanden extrem schräge Bilder für die Glaubwürdigkeit der CDU bei der Forderung nach Einhaltung der Hygieneregeln, auch wenn die CDU versichert, Schnelltests vorgeschaltet zu haben.

Außerdem torpedierte der Parteitag Laschets Versuch, die CDU moderner, jünger und vor allem weiblicher aufzustellen. Auf den ersten 14 Listenplätzen für die Landtagswahl Anfang Juni brachten sie nur eine einzige Frau unter. Landesparteichef Reiner Haseloff erklärte das extrem schlechte Abschneiden der Frauen damit, dass in seinem Landesverband traditionell die Bezirke die Landesliste vorbestimmen. Das Bild der von Laschet repräsentierten CDU bleibt so jedoch deutlich hinter den Ansprüchen der Bundespartei zurück.

Sowohl im Wahlkampf in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz mischt Laschet wiederholt mit virtuellen Beiträgen mit. Würde somit ein schlechtes Abschneiden der CDU bei den schon in knapp drei Wochen anstehenden Wahlen auch auf Laschet zurückfallen? CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak beeilte sich nach den Gremiensitzungen der Bundespartei am Montag auf zwei Aspekte hinzuweisen: Zum einen mache der Wahlkampf an der Seite der zu den Sitzungen zugeschalteten Spitzenkandidaten Susanne Eisenmann und Christian Baldauf „unglaublich Freude“. Zum anderen werde bei den Wahlen über die Zukunft des jeweiligen Landes entschieden.

Die Zukunft von Laschet als Kanzlerkandidat ist aus Sicht seines Umfeldes klar. Er selbst betonte am Wochenende, es solle der mit den „größten Erfolgsaussichten“ werden – verbunden mit der Feststellung, dass sich das „nicht an Umfragewerten“ bemesse. Denn die sind nach wie vor schlecht für ihn. Im Deutschlandtrend zeigten sich vor der Wahl Laschets 78 Prozent der Unionsanhänger mit den Leistungen des CSU-Chefs zufrieden, 45 Prozent mit denen Laschets. Einen Monat später hat Laschet um drei Punkte auf 48 Prozent zugelegt, aber Söder im selben Zeitraum um vier auf 82.

Das färbt ab auf die gesamte Bevölkerung. Im Politbarometer trauen Söder 55 Prozent das Kanzleramt zu, Laschet 31. Ähnliche Zahlen hat Ende der vergangenen Woche Kantar verzeichnet: 50 Prozent trauen hier Söder das höchste Regierungsamt zu, Laschet lediglich 24.

Laschets Kurs wird dadurch erleichtert, dass sich Merz im Nachhinein selbst von der Bildfläche genommen hat. Sein nicht durchdachter Griff nach dem Posten des Bundeswirtschaftsministers unmittelbar nach seiner Niederlage kam auch bei seinen Unterstützern nicht gut an. Auch das von Merz abgelehnte Angebot von Laschet, im Präsidium mitzuarbeiten, hat die Sehnsucht nach Merz nicht wachsen lassen. Entgegen kommt dabei Laschet zudem, dass sich jüngere konservative Stimmen wie der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, und Fraktionsvize Carsten Linnemann laut zu Wort melden. Ihm dürfte zudem klar sein, dass das Wahlprogramm klareres marktwirtschaftliches Profil zeigen muss, um Forderungen des Merz-Lagers aufzugreifen.

Seinen 60. Geburtstag nutzte Laschet für eine weitere Ansage seiner Ambitionen. Dies sei „ein gutes Alter für vieles, also auch für Bundeskanzler“. Es ist allerdings schon lange her, dass mit Adenauer ein 73-Jähriger, mit Erhard ein 66-Jähriger und mit Kiesinger ein 62-Jähriger ins Amt kam. Alle anderen waren jünger: Schmidt 56, Brandt 55, Schröder 54, Kohl 52 und Merkel 51. Söder wäre bei einem Amtsantritt 54. Öffentlich unterstützte er Laschets Vorschlag, „vor Pfingsten“ über die Kanzlerkandidatur zu entscheiden. Intern witzelte er im CSU-Vorstand, dass es „vielleicht wichtig“ sei, die Entscheidung noch vor den Bundestagswahlen zu treffen.