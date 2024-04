Gesundheitswesen Mangel an Ärzten und Pflegekräften droht zu wachsen

So zähle die Zahl an Belegungstage im Krankenhaus in Deutschland zu den höchsten in Europa - der Grund: hohe Fallzahlen und immer noch lange Verweildauern in der Klinik. Dabei seien die medizinischen Ergebnisse in Deutschland nicht besser, auch die Lebenserwartung liege nicht höher als anderswo, sagte Hallek. Der hohe Stellenwert der stationären Versorgung in Deutschland liegt laut Gutachten nicht nur an überdurchschnittlich vielen Älteren mit mehreren Krankheiten, sondern auch daran, dass Kliniken „fehlende Versorgungsmöglichkeiten in anderen Bereichen“ ausgleichen. Lauterbach: „Jetzt schon sind 5000 Hausarztpraxen nicht besetzt. Das wird deutlich zunehmend.“