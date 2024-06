Extremismus Mannheim: Tausende Menschen gedenken des toten Polizisten

Bei einer Kundgebung in Mannheim erinnern auch viele Bürger an den getöteten Polizisten. Es sind etwa Plakate mit Aufschriften wie „Gegen Hass und Hetze“ zu sehen. Zu der Zusammenkunft unter dem Motto „Mannheim steht zusammen - für Demokratie und Vielfalt“ hatten unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund sowie Partner aus demokratischen Parteien, Religionsgemeinschaften und der Zivilgesellschaft aufgerufen. An die Veranstaltung schloss sich in der zweitgrößten Stadt in Baden-Württemberg am gleichen Ort eine Demonstration des Bündnisses „Mannheim gegen Rechts“ an.