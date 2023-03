Debatte um Klimastiftung Schwesig im Abwehrkampf

Schwesig stritt nun ab, damit etwas zu tun gehabt zu haben. Sie will erst in der vergangenen Woche von den verbrannten Steuerunterlagen der umstrittenen Klimastiftung erfahren haben, wie Schwesig am Wochenende sagte. Sie habe an einem Abend in der zurückliegenden Woche einen Artikel dazu online gesehen und dann ihren Finanzminister angerufen, sagte die 48-Jährige am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. Diesen habe sie dann um Aufklärung gebeten.