Interview mit Mario Voigt aus Thüringen : „Wir müssen den Menschen auch mehr zutrauen“

CDU-Fraktionschef Mario Voigt spricht am Montag im Plenum des Landtages in Erfurt. Foto: dpa/Martin Schutt

Der Thüringer CDU-Fraktionschef Mario Voigt nennt die Gründe für den Absturz der Union in den Umfragen, erklärt die Stärke der AfD im Osten und erläutert, warum die Union nicht nur einen Kanzlerkandidaten, sondern ein Team im Wahlkampf nach vorne bringen sollte.

Sie waren mit Mark Hauptmann in Thüringen auch betroffen. Haben Sie das im Griff oder kommt noch was nach?

Voigt Nein. Aber wir müssen aufpassen, dass die Pandemie nicht zur Depression eines ganzen Landes wird. Deswegen müssen wir im Rennen Infektion und Injektion schneller werden. Bei der Wahl im Herbst geht es darum, wer Deutschland am besten aus der Krise führt. Wir haben noch Zeit, Vertrauen zurückzugewinnen. Durch die Pandemie sehen wir wie durch ein Brennglas, was alles nicht mehr funktioniert. Daraus müssen wir jetzt Konsequenzen ziehen.

Voigt Er hat einen hohen Vertrauensvorschuss von der Partei bekommen, weil er einer ist, der die Menschen zusammenführen kann. Das ist in dieser Situation, wo so viele polarisiert und aufgebracht sind, eine wichtige Eigenschaft. Er ist jetzt mehr in Berlin gefordert, und ich habe den Eindruck, dass er mit seiner eigenen Corona-Politik einen wichtigen Akzent in der Debatte setzt.