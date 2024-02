CSU-Vorsitzender und bayerischer Ministerpräsident Markus Söder „In der jetzigen Situation wären Neuwahlen der einzig richtige Weg“

Söder Wir müssen weg vom individuellen Recht auf Asyl hin zu einem objektiven Anspruch. Gleichzeitig sollte der subsidiäre, also behelfsmäßige Schutz, der mittlerweile in den meisten Fällen angewandt wird, überarbeitet werden. Das BAMF sollte als zuständige Stelle wieder zentral über jeden Einzelfall entscheiden. Wir müssen zum Beispiel prüfen, ob in bestimmte Teile von Syrien abgeschoben werden kann. Und das Bürgergeld in seiner jetzigen Form muss grundlegend reformiert werden. Es darf nicht sein, dass Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet haben, kaum mehr bekommen als jemand, der überhaupt noch nicht in unsere Kassen einzahlen konnte.