Treffen der CSU-Bundestagsabgeordneten : Nur noch Königsmacher? CSU rüstet sich fürs Wahljahr

Markus Söder (r.), CSU-Vorsitzender, und Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef, beim Auftakt der Winterklausur der CSU im Bundestag im Kloster Seeon. Foto: dpa/Sven Hoppe

Kloster Seeon Die CSU sortiert sich fürs neue Jahr. 2023 bringt die Landtagswahl in Bayern - und damit erste Weichenstellungen für die Kür des nächsten Unions-Kanzlerkandidaten. Noch gibt sich CSU-Chef Markus Söder lammfromm, auch bei der traditionellen Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten. Ob das so bleibt?

Von Kerstin Münstermann

Das malerische Kloster Seeon in Oberbayern hat in der Geschichte der beiden Schwesterparteien CDU und CSU schon so manches Mal eine symbolische Rolle gespielt. Im tief verschneiten Kloster inszenierten 2019 etwa die damalige CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt einen demonstrativen Kuschel-Kurs. Alles wieder gut, hieß die Botschaft, nachdem sich die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU im Sommer 2018 über die Frage der Migration fast zerlegt hätte.

Im Sommer 2021 wiederum saß ein grollender Nicht-Kanzlerkandidat Markus Söder im Kloster und wartete auf den Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet. Der CDU- und der CSU-Vorsitzende hatten auch so eine Art Versöhnungstreffen geplant. Doch Söder wartete damals vergebens, die Flut hielt Laschet in NRW. Die weitere Entwicklung ist hinlänglich bekannt, die Union verlor unter anderem wegen Laschets Pannen bei der Katastrophenbekämpfung und den ständigen Sticheleien aus Bayern die Bundestagswahl. Die Ampel-Koalition übernahm die Macht im Bund.

Doch das liegt alles aus CSU-Sicht lange zurück, diesmal soll von Seeon ein Signal der Geschlossenheit ausgehen. Die CSU steht im Landtagswahlkampf, im Oktober wird in Bayern gewählt. Söder, wieder ganz Bayer ohne Machtambitionen in Berlin, inszeniert sich daher sicherheitshalber als der Königsmacher. In einem Doppelinterview mit CDU-Chef Friedrich Merz im Vorfeld der Klausur, erklärt er sehr deutlich, sein persönlicher Fokus liege einzig auf Bayern, Ambitionen auf Berlin habe er nicht mehr. „Aus meiner Sicht ist die Sache klar: Der Parteivorsitzende der CDU hat innerhalb der CDU den klaren Führungsanspruch. Die CDU wiederum hat im Normalfall den Vorrang gegenüber der CSU.“ Und fügt hinzu: „Ich persönlich habe definitiv keine Ambitionen mehr. Das Thema Kanzlerkandidatur ist für mich erledigt.“ Seine Aufgabe sei Ministerpräsident in Bayern, „dafür brenne ich“.

Für Söder steht in der Tat einiges auf dem Spiel im Jahr der Bayernwahl: Jahrzehntelang war die absolute Mehrheit zu Hause in Bayern die Größe, mit der die CSU auch innerhalb der Union auftrumpfte. Damit war es 2018 vorbei, als die Christsozialen für ihre Verhältnisse nur schlappe 37,2 Prozent erzielten. Im Herbst zählt jeder Prozentpunkt mehr.

Landesgruppenchef Dobrindt bereitet dennoch schon mal die Weichen für 2025. Zwar stehe zunächst die Landtagswahl im Vordergrund. Doch für die Kanzlerkandidatur der Union müsse es künftig ein Prinzip geben: „Aus der Vergangenheit zu lernen heißt, dass wir den Prozess für eine Kanzlerkandidatur zum rechten Zeitpunkt und damit deutlich früher als zuletzt entscheiden sollten.“ Zwingend sei zudem, „dass das Prinzip Wahlchancen stärker gewichtet sein muss als bei der vergangenen Wahl“. Wünschenswert sei, dass CDU und CSU und die Bundestagsfraktion sich auf einen Kandidaten verständigten, der gemeinsam getragen werde, dann erübrige sich auch eine Mitgliederbefragung. Es bleibt also doch spannend im Duell der beiden Parteien.

Doch derzeit ist man zunächst auf Attacke eingestellt - und zwar (noch) nicht gegen die jeweilige Schwesterpartei, sondern gegen die Ampel-Regierung in Berlin. Und die unglücklich agierende Verteidigungsministerin Christine Lambrecht kommt da gerade recht. Söder und Dobrindt fordern zu Beginn der Klausur am Freitag übereinstimmend Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur sofortigen Entlassung der SPD-Ministerin auf. Lambrecht sei mit ihrer Aufgabe „schlicht und einfach überfordert, und zwar von vorne bis hinten“, sagt Söder. „Jeder Tag länger schafft noch mehr Unsicherheit. Und wenn sie selber sich schwer tut, das zu erkennen, mag ja sein, dann muss der Bundeskanzler handeln. Das ist eine echte Führungsaufgabe des Kanzlers“, betont Söder. Es sei eine „absolute Führungsschwäche“ von Scholz, dass er die größte Schwachstelle seiner Bundesregierung in einem so zentralen Ressort im Amt belasse.