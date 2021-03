Maskenaffäre und Landtagswahlen : „Der Imageschaden ist groß in diesen Tagen“

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak über die Maskenaffäre und den beginnenden Wahlkampf in der Regierung. Foto: Britta Pedersen/dpa Foto: dpa/Britta Pedersen

Interview Berlin Paul Ziemiak war mit der Vorbereitung der Wahlkämpfe in den Ländern und im Bund beschäftigt, als die Nachricht der Maskenaffäre kam. Der CDU-Generalsekretär über Gegenwind, beginnenden Wahlkampf in der Regierung und seine Probleme im Home Office.

Von Kerstin Münstermann

Herr Ziemiak, wie sehr schadet die Maskenaffäre der CDU? Fraktionsvize Connemann sprach von der größten Krise seit der Parteispendenaffäre….

Ziemiak Das schlimme Fehlverhalten Einzelner wirft jetzt ein schlechtes Licht auf die Abgeordneten der Union und auf alle Abgeordneten insgesamt. Das hat der Glaubwürdigkeit von Politikerinnen und Politikern insgesamt geschadet. Das macht mich wütend. Die Einschätzung von Frau Connemann teile ich aber nicht. Die Parteispendenaffäre in den 1990er war ein völlig anderer Sachverhalt und damals ging es nicht um Einzelfälle. Trotzdem ist der Imageschaden groß in diesen Tagen.

Opposition und SPD unterstellen der Union ein systemisches Problem. Was entgegnen Sie?

Ziemiak Es handelt sich um das Fehlverhalten von einzelnen Personen. Ich verwehre mich als Generalsekretär dagegen, die vielen Engagierten und Aufrichtigen in Sippenhaft zu nehmen. In der CDU engagieren sich Hundertausende Menschen ehrenamtlich, und wir haben Tausende Mandatsträger. Diese Einzelfälle treffen uns alle, machen uns wütend und beschämen uns. Unser Parteivorsitzender Armin Laschet, die Spitzen der Bundestagsfraktion, alle haben die Vorfälle in aller Schärfe verurteilt und Druck ausgeübt - bis hin zur Androhung des Parteiausschlusses. Herr Löbel hat auf diesen Druck hin sein Mandat niedergelegt und ist aus der Partei ausgetreten. Die Fraktion hat jetzt weitere Maßnahmen eingeleitet, um sicherzustellen, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholen. Klar ist: Abgeordneter zu sein ist ein Privileg und eine Verpflichtung. Dem müssen alle gerecht werden.

Für Armin Laschet ist es die erste Bewährungsprobe im Amt als CDU-Vorsitzender. Was muss er tun, um die Partei wieder zu beruhigen?

Ziemiak Armin Laschet hat eine klare Haltung formuliert: Wer sich so verhält, hat als Abgeordneter der Union in den Parlamenten nichts zu suchen. Es wird jetzt weiter aufgeklärt und es werden Vorkehrungen getroffen, damit sich so etwas nicht wiederholt. Herr Löbel hat sein Mandat niedergelegt und ist aus der Partei ausgetreten. Die Ereignisse haben unsere Partei erschüttert, unsere Mitglieder sind zurecht ebenso wütend wie Armin Lachet und ich.

Was tun Sie gegen die fallenden Umfragewerte?

Ziemiak Umfragen sind Momentaufnahmen, mehr nicht. Wir haben Verantwortung für dieses Land. Da kann man nicht jeden Tag auf Umfragen schauen. Gerade jetzt geht es um die Bekämpfung der Pandemie. Wir genießen großes Vertrauen in der Bevölkerung und das hat auch damit zu tun, dass der Kurs von Armin Laschet, den Schutz vor der Pandemie und die Folgen immer im Verhältnis abzuwägen, der richtige ist. Dass jetzt alle mit dem Finger auf die Union weisen und die Verantwortung von sich wegschieben, ist eine normale Reaktion der Opposition. Im Übrigen scheint es auch für die einst stolze SPD mittlerweile eine normale Reaktion zu sein., weil sie eigentlich gerne Opposition wäre. Aber Opposition in der Regierung geht nicht. Das hat nichts mit Verantwortung für das Land zu tun. Die SPD-Parteiführung hatte ja vor einem Jahr versprochen, die SPD aus der Regierung zu führen – ich bin mir sicher, sie werden dieses Versprechen im September einlösen.

Wie schlecht ist die Stimmung in der Groko wirklich?

Ziemiak Wir sind jetzt in der größten Krise seit Gründung der Bundesrepublik. Deutschland braucht Stabilität und kein parteipolitisches Geplänkel. Die SPD verabschiedet sich leider aus ihrer Verantwortung als Regierungspartei und läutet schon jetzt den Wahlkampf ein. Das ist nicht nur verantwortungslos, es schadet auch der Akzeptanz der notwendigen Maßnahmen und damit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Bei Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz scheint der Appell nicht so zu wirken..

Ziemiak So ist es leider. Sie müssen Olaf Scholz fragen, warum er diese Krise nicht bewältigen will, sondern sich aus der Regierung verabschiedet. Herrn Scholz und der SPD geht es ganz offenkundig nicht mehr um die Sache. Die Wahlkampfzentrale der SPD ist nicht mehr das Willy-Brandt-Haus, sondern das Finanzministerium. Die Menschen haben für so etwas aber ein feines Gespür.

Ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu Recht derartig in der Kritik?

Ziemiak Jens Spahn hat in schwierigsten Zeiten eine außerordentliche Aufgabe mit viel Engagement gut wahrgenommen. Kein Mensch kann behaupten, dass in dieser schwierigen Krise keine Fehler gemacht wurden. Aber sich als Regierungspartei hinzustellen und zu sagen, ich habe mit allen Entscheidungen nichts zu tun, ist infam. Olaf Scholz war bei jedem Corona-Kabinett dabei. Auch Manuela Schwesig oder Malu Dreyer, die als Ministerpräsidentinnen an jeder Entscheidung beteiligt waren, sollten aufhören so zu tun als seien sie überfordert, Tests zu besorgen. Das war von Anfang an ihre Aufgabe. Viele waren zuständig und sollten sich auch verantwortlich zeigen. Bei Jens Spahn wird zu Unrecht die gesamte Verantwortung abgeladen.

Braucht es nicht bald einen Kanzlerkandidaten der Union?

Ziemiak Armin Laschet und Markus Söder werden das nach Ostern gemeinsam besprechen, und dann werden wir einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten präsentieren. Der Fahrplan steht. Jetzt schauen wir erstmal auf die Landtagswahlen, bei denen die beiden Landesverbände mit den Spitzenkandidaten Christian Baldauf und Susanne Eisenmann einen sehr guten Wahlkampf machen. Für beide ist das jüngste Fehlverhalten Einzelner rund um die Maskenbeschaffung besonders schmerzlich.

Gibt es ein gemeinsames Wahlprogramm der Union? Oder wieder einen Bayernplan?

Ziemiak Es wird ein gemeinsames Regierungsprogramm der Union geben.

Die letzten Unions-Wahlkämpfe bestanden aus der Merkel-Raute, das reichte. Müssen Sie komplett neu starten?

Ziemiak Wir werden unsere Ideen, unsere Agenda für die nächste Dekade herausstellen. Armin Laschet spricht zu Recht von einem Modernisierungsjahrzehnt, das wir jetzt brauchen. Auch die Frage, welche Schlüsse wir aus der Pandemie ziehen, wird eine wichtige Rolle spielen.

Wird Kanzlerin Angela Merkel noch eine Rolle im Wahlkampf spielen?

Ziemiak Die Kanzlerin spielt immer eine Rolle. Sie ist ja eine CDU-Kanzlerin und wird deshalb auch in unserem Wahlkampf eine Rolle spielen.

Planen Sie einen virtuellen oder einen Straßen-Wahlkampf?

Ziemiak Wir stellen uns auf beides ein. Es wird virtuelle und persönliche Elemente geben. Ich hoffe, dass ein Haustür-Wahlkampf ab dem Sommer mit direkten Begegnungen möglich ist. Überfüllte Großveranstaltungen auf Marktplätzen mit tausenden Menschen wird es aber in diesem Wahlkampf sicher so nicht geben.

Wie rekrutieren Sie neue Wählerschichten für die CDU, etwa unter Migranten?

Ziemiak Als Union wollen wir allen Menschen in unserem Land ein politisches Angebot machen. Eine Volkspartei muss natürlich auch eine Partei der Migranten sein. Schauen Sie doch auf meine eigene Geschichte. Unser Ansatz ist und war immer: Wir machen Politik für die ganze Gesellschaft, dazu gehören Menschen mit Migrationsgeschichte genauso wie alle anderen Menschen in unserem Land. Ich weiß, dass wir in auch hier gute Chancen haben. Und gerade Armin Laschet genießt hier einen besonders guten Ruf. Man kann Wähler nur mit authentischer Politik begeistern. Zum Beispiel ist es wichtig, Lebensleistungen anzuerkennen. Und respektvoll darüber zu sprechen, dass es unterschiedliche Identitäten gibt und die bei einem Menschen auch in Konkurrenz zueinanderstehen können. Das ist uns in der Vergangenheit schwerer gefallen. Uns sind alle, die unsere Werte teilen, willkommen.

Was wird der Kern ihres Wahlkampfs?

Ziemiak Die entscheidende Frage wird sein: Bleibt Deutschland unter Führung der Union und mit einer vernünftigen Politik der Mitte auf dem Weg des Erfolgs, oder wollen wir nach der Krise eine linke Regierung haben, in der Herr Hofreiter, Frau Esken und Frau Wagenknecht den Ton angeben? Das wäre ein verheerendes Szenario für Deutschland.

Am Ende, wie sehr nervt Corona Sie und Ihre Familie?

Ziemiak Zwei Dinge beschäftigen mich: Ich sorge mich vor allem um die Grundschulkinder und um Familien aus sozial schwächeren Verhältnissen. Da werden wir sehr große Defizite aufarbeiten müssen. Beim Home-Office bilden wir uns auch etwas ein: Home-Office ist nicht die Lösung der Frage von Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Home-Office schafft mehr Flexibilität, aber die Mentalität der letzten Wochen „Du bist im Home-Office also kümmere Dich um deine Kinder und sei den ganzen Tag erreichbar“ ist doch eine ungute Entwicklung.

(mün)