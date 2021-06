Corona-Politik : Maske adieu? - Debatte über Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz entbrannt

Berlin Die Inzidenzen sinken, die Impfquote steigt - nun stellen Politiker verschiedener Parteien sowie Verbände das verpflichtende Masketragen in Frage. Wo und wie schnell die Pflicht fallen so, wird hitzig diskutiert. Zur Debatte steht auch, ob erst eine konkrete Impfquote erreicht werden muss.

Angesichts der anhaltend niedrigen Infektionszahlen in Deutschland ist eine Debatte über die Pflicht zum Tragen des Mund-Nase-Schutzes in bestimmten Bereichen entbrannt. Befeuert wurde die Diskussion durch eine Äußerung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der sich für eine Aufhebung der Maskenpflicht in Außenbereichen aussprach, zugleich allerdings ein schrittweises Vorgehen vorschlug. „Bei den fallenden Inzidenzen sollten wir gestuft vorgehen: In einem ersten Schritt kann die Maskenpflicht draußen grundsätzlich entfallen“, sagte Spahn am Montag. In Regionen mit sehr niedriger Inzidenz und einer hohen Impfquote könne die Pflicht nach und nach auch drinnen entfallen.