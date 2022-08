Flucht aus der Ukraine : Mehr als 150.000 ukrainische Schüler in Deutschland

Die Zahl der ukrainischen Schülerinnen und Schüler an Schulen in Deutschland hat die Marke von 150.000 überschritten. Foto: Robert Michael/dpa

Berlin Seit dem Beginn der russischen Invasion haben die Schulen in Deutschland 150.071 geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufgenmmen. Im neuen Schuljahr dürfte die Zahl weiter ansteigen.

Die Zahl der in Deutschland aufgenommenen Schüler aus der Ukraine hat gut fünf Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs die Marke von 150.000 überschritten. Wie die Kultusministerkonferenz (KMK) am Dienstag mitteilte, waren in der vergangenen Woche 150.071 geflüchtete Kinder und Jugendliche an Schulen in Deutschland angemeldet. Die meisten sind bisher in Bayern (27.523), Nordrhein-Westfalen (24.662) und Baden-Württemberg (21.392) untergekommen. Die Zahlen sind seit dem Überfall auf die Ukraine Ende Februar stetig angestiegen.