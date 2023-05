Eine von 705 Europa-Abgeordneten Mehr Einfluss als vermutet - hinter den Kulissen der EU

Nun gehört es in der neuen Funktion zu ihrem Job, grüne Positionierungen europaweit mit zu entwickeln und sichtbar zu machen. Kann sie deshalb auch erklären, warum ausgerechnet die aus der Pazifistenbewegung hervorgegangenen Grünen so wenig innerparteiliche Konflikte um den Krieg Russlands haben, während etwa die Linken regelrecht zerrissen werden? Geese kommen die Bilder in den Kopf, wie sie als Jugendliche selbst in Bonn auf der Hofgartenwiese gegen die Nato-Nachrüstung protestiert. Und sie denkt dann an ihre Reise ins ukrainische Kriegsgebiet. Die Eindrücke hätten sie sehr bewegt. „Das hat mich darin bestärkt, dass die Ukraine die Demokratie verteidigt und jede Unterstützung gegen Putins Angriffskrieg braucht“, stellt Geese fest.