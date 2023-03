Migration Mehr Flüchtlinge als Einwohner - wie ein Dorf damit umgeht

„Es ist ganz anders als in einer Unterkunft, in der nichts angeboten wird“, sagt Kossert. „In der die Menschen nur untergebracht werden und dann gegebenenfalls ausschwärmen in die Umgebung.“ Und grundsätzlich habe er das Gefühl, „dass wir hier in Schleswig-Holstein das ganze Thema Zuwanderungsmanagement ganz gut im Griff haben und damit auch zu einem guten Miteinander in Schleswig-Holstein und der Gesellschaft beitragen“.