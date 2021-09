Corona-Pandemie : Mehr Freiheiten dank 3G-Regel in Schleswig-Holstein

Mehr Freiheiten dank 3G-Regel in Schleswig-Holstein

In Kinos in Schleswig-Holstein müssen keine Plätze mehr frei bleiben. Foto: picture alliance / dpa

Kiel Volle Kino- oder Konzertsäle dürften in Schleswig-Holstein bald wieder Normalität sein. In Deutschlands nördlichstem Bundesland fallen wegen der 3G-Regel viele Beschränkungen weg.

In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens in Schleswig-Holstein kehrt für Geimpfte, Genesene und Getestete in der Corona-Pandemie wieder ein Stück Normalität ein.