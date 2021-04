Ermittlungen eingeleitet : Mehrere mutmaßliche Rechtsextremisten in Hamburger Feuerwehr

Mehrere mutmaßliche Rechtsextremisten in Hamburger Feuerwehr

Feuerwehr-Einsatzjacken hängen in einer Feuerwache in Hamburg. Foto: picture alliance / Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg „Rechtsextremismus hat keinen Platz in der Feuerwehr Hamburg“, sagt Feuerwehrchef Schwarz. Zuvor waren mehrere mutmaßliche Rechtsextremisten unter den Rettungskräften aufgeflogen.

In der Feuerwehr Hamburg sind mehrere mutmaßliche Rechtsextremisten aufgeflogen. In einem Fall habe ein Beamter der Feuerwehr in sozialen Medien Rechtsextremisten unterstützt und dort mehrfach rassistische Inhalte verbreitet, teilte die Feuerwehr mit.