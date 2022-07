Umfrage : Mehrheit für Unterstützung der Ukraine trotz hoher Preise

Berlin Steigende Energiepreise: Sollte die Bundesregierung die Ukraine weiterhin unterstützen? Die Anwort der Befragten fällt einer Umfrage zufolge eindeutig aus.

Eine Mehrheit der wahlberechtigten Bundesbürger will die Ukraine weiter unterstützen, auch wenn das mit erhöhten Energiepreisen verbunden ist.

Ein Sprecher der Bundesreregierung antwortete am Freitag in Berlin auf die Frage, wie die Regierung die Unterstützung der Bevölkerung für die aktuelle Politik gegenüber Russland einschätze, die Regierung gehe davon aus, dass man für die Politik der klaren Verurteilung des russischen Angriffskrieges und der Unterstützung der Ukraine bei ihrer berechtigten Selbstverteidigung auf einen „breiten Rückhalt“ in der Bevölkerung setzen könne.