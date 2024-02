Umfrage Mehrheit hält Demokratie in Deutschland für gefährdet

Eine deutliche Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland hält die Demokratie in der Bundesrepublik für gefährdet. 61 Prozent gaben dies in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für die „Bild am Sonntag“ an. Ein Drittel der Befragten stuft die deutsche Demokratie dagegen nicht als gefährdet ein.