Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas : Länder pochen auf Abstimmung mit Bund

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas in der vergangenen Woche angekündigt. Doch im Vorfeld hatte es keine Gespräche mit den Ländern gegeben, die nun mit Mindereinnahmen rechnen müssen.

Die Bundesregierung will die Bürgerinnen und Bürger bei der Gas-Rechnung mit einer Absenkung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 7 Prozent entlasten. Doch obwohl die Bundesländer an den Einnahmen aus der Mehrwertsteuer zu einem Großteil beteiligt sind, waren sie in die Pläne der Bundesregierung nicht eingebunden. „Es gab im Vorfeld der Überlegungen zur Mehrwertsteuersenkung keine Gespräche mit den Finanzministerien der Länder“, sagte die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) auf Anfrage. Ahnen, die auch Vorsitzende der Finanzministerkonferenz ist, fügte hinzu: „Die Änderung der Mehrwertsteuer benötigt die Zustimmung des Bundesrates. Die Abstimmung mit den Ländern erfolgt im Rahmen dieses Verfahrens."