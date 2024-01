Gesellschaft Menschen mit geistiger Behinderung: Probleme mit Arbeit

Auch 15 Jahren nach Inkrafttreten der EU-Behindertenrechtskonvention habe Deutschland viele Hausaufgaben zu erledigen. „So sind Menschen mit Behinderungen deutlich häufiger arbeitslos, Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen besonders oft“, sagte Dusel. In den speziellen Werkstätten arbeiteten 260 000 Menschen mit Behinderungen - drei Viertel mit intellektuellen Beeinträchtigungen. „Wer in eine Förderschule geht, hat oft als quasi vorgezeichneten Weg die darauffolgende Beschäftigung in einer der Werkstätten.“ Weniger als einem Prozent der Beschäftigten aus den Werkstätten gelinge der Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.