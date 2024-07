Altkanzlerin Merkel ist 70 - einer will nicht gratulieren

Merkel wurde in Hamburg geboren. Ihr Vater trat in Brandenburg eine Pfarrstelle an - Merkel wuchs in der damaligen DDR auf und studierte Physik. 1990 wurde sie in den Bundestag gewählt. Merkel amtierte als Frauen- und dann als Umweltministerin. Zur Bundestagswahl 2021 trat sie nicht mehr an. Im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine werfen Kritiker ihr einen naiven Umgang mit Putin vor. Viele sehen sie als Verantwortliche dafür, dass Deutschland lange von russischem Erdgas abhängig war.