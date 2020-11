Kommen weitere Maßnahmen? : Merkel: Manchmal gehen mir Corona-Entscheidungen zu langsam

Berlin Über Stunden hatten Merkel und die Ministerpräsidenten Halbzeitbilanz des vierwöchigen Teil-Lockdowns gezogen. Herausgekommen sind: Appelle an die Bevölkerung. Reicht das, um der Pandemie Herr zu werden? Die Ungeduld wächst - selbst bei der Kanzlerin.

Das bedauere sie, auch weil es am Ende mehr Geld koste, sagte Merkel am Dienstag bei einer Konferenz der „Süddeutschen Zeitung“. „Wenn man früher agiert, kann man schneller auch wieder rausgehen aus den Beschränkungen“, erläuterte Merkel.

Künftig müsse deshalb schneller gehandelt werden, sobald sich ein exponentielles Wachstum der Infektionszahlen ankündige - auch wenn die Intensivstationen noch nicht so stark belastet seien. „Ich werde weiter der ungeduldige Teil in dieser Sache sein“, versicherte die Kanzlerin. „Und ich freue mich über jede Unterstützung, die ich dabei bekomme.“

Merkel erklärte auch, warum sie in den vergangenen Wochen oft emotionaler aufgetreten und auf die Menschen zugegangen sei, als man sie sonst in der Öffentlichkeit kenne. Die Corona-Pandemie sei eine „Jahrhundertherausforderung für die ganze Welt und für jeden Einzelnen“, sagte sie. Das Virus führe die Menschen zu etwas unmenschlichem: dazu, Distanz zu halten. „Deshalb muss ich auch anders mit und zu den Menschen sprechen“, sagte Merkel.

Schon vor dem Treffen hatten einige der Ministerpräsidenten signalisiert, dass sie zunächst keine neuen Verschärfungen beschließen wollten. Am Sonntagabend verschickte das Kanzleramt dann doch ein Beschlusspapier und war mit dem Vorgehen in die Kritik geraten.

Braun verteidigte dieses Vorgehen im ZDF. Man sei in zwei Punkten über die Vorschläge der Ministerpräsidenten hinausgegangen. „Das wären Kontaktbeschränkungen gewesen und Infektionsschutz in der Schule - gerade bei den Älteren.“

Mit den Maßnahmen sollte laut Braun verhindert werden, dass sich das Virus weiter bei jungen Menschen ausbreite. Die Gruppe der 14- bis 24-Jährigen sei in fast allen Bundesländern die mit der höchsten Inzidenz. Man habe die Länder gebeten, Vorschläge zu machen, wie die Infektionen an Schulen reduziert werden können.

Merkel und die Länderchefs vereinbarten am Montag nach mehrstündigen Beratungen zwar zunächst keine weiteren Verschärfungen der Corona-Maßnahmen, kündigten aber Beschlüsse in einem weiteren Gespräch am Mittwoch in einer Woche an.