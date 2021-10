G20-Gipfel in Rom : Merkels Abschied von der Weltbühne

Die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten werfen Münzen in den Trevi-Brunnen während ihres Besuchs des berühmten Brunnens am Rande des G20-Gipfels.Mittendrin Bundeskanzlerin Angela Merkel. Foto: Oliver Weiken/dpa + Foto: dpa/Oliver Weiken

Analyse Rom Das G-20-Treffen in Rom bildet den Rahmen für den Abschied von Kanzlerin Angela Merkel nach 16 Jahren Hauptrolle in der internationalen Politik. Ihr wahrscheinlicher Nachfolger begleitet sie bereits. Schwingt da ein Hauch Wehmut mit?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kerstin Münstermann

Angela Merkel hat offenbar einen Wunsch. Am frühen Sonntagmorgen steht die Kanzlerin in der Mitte Roms am berühmten Trevi-Brunnen, wirft eine Münze über ihre Schulter. Neben ihr macht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Gleiche. Italiens Ministerpräsident Mario Draghi hatte seine Gipfel-Gäste zum Foto am berühmten Brunnen gebeten.

Der Legende nach bringt es Glück, Münzen über die rechte Schulter in den „Fontana di trevi“ zu werfen. Wenn man eine einzige Münze wirft, wird man nach Rom zurückkehren, heißt es. Vielleicht wird Merkel dies eines Tages tun. Doch sicher nicht in der illustren Gesellschaft der G20-Staats- und Regierungschefs.

Die CDU-Politikerin wirkt mit sich und ihrem baldigen Abschied von der internationalen Politik im Reinen in diesen römischen Gipfeltagen. Mitarbeiter berichten, dass es keinen Unterschied zu früheren Treffen dieser Art gebe. Das Arbeitspensum der geschäftsführenden Kanzlerin unterscheide sich nicht von den Jahren zuvor.

Gleiches gilt für den geschäftsführenden SPD-Finanzminister Olaf Scholz. Doch man gewinnt durchaus den Eindruck, dass der Noch-Vizekanzler begierig alles aufsaugt, was über die Finanzministerebene hinaus geht.

Es ist schon eine ziemlich einzigartige Kombination, die da am Wochenende auf die Weltbühne tritt. Eine Kanzlerin, voraussichtlich bald nicht mehr im Amt, ihr Vizekanzler und Finanzminister und möglicherweise bald ihr Nachfolger an der Spitze der deutschen Regierung in Personalunion. Die geschäftsführende Regierungschefin und ihr voraussichtlicher Nachfolger wollen der Welt beweisen, wie friedlich sich ein Machtwechsel in einer Demokratie vollziehen kann - etwa mit Blick auf die chaotischen und hässlichen Szenen in den USA beim Wechsel von Donald Trump zu Joe Biden. Merkel bindet Scholz dafür ein - mehr als sie protokollarisch müsste.

Die beiden treffen etwa am späten Samstagnachmittag mit US-Präsident Biden zusammen. Merkel sitzt zwischen den beiden Männern, Scholz schaut selbstbewusst Richtung Kamera. Es war Scholz erstes Aufeinandertreffen mit dem US-Präsidenten - ein außenpolitischer Ritterschlag. Mit einem kleinen Schönheitsfehler allerdings: In einer offiziellen Mitteilung des Weißen Hauses wurde aus „Olaf Scholz“ „Olaf Schulz“. Noch bleibt der Weltöffentlichkeit Zeit, den Namen zu lernen.

Auf der Abschluss-Pressekonferenz wird die Kanzlerin gefragt, wie sie diesen Übergang sehe. Merkel lacht. Natürlich habe sich die Gelegenheit ergeben, „darauf hinzuweisen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass Herr Scholz der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist“. Allen Gesprächspartnern sei aber natürlich klar, dass der Bundestag Olaf Scholz wählen muss. „An diesem Vorgang wird gearbeitet und das haben wir überall deutlich gemacht“, sagt sie etwas verklausuliert. Scholz wiederum gibt sich schon sehr staatsmännisch, spricht von „Kontinuität“, die man zu Recht von Deutschland erwarte.

In Rom gerät fast in Vergessenheit, dass in Berlin noch um eine Ampel-Koalition in herausfordernden Koalitionsverhandlungen gerungen wird. Scholz lässt sich bei dem Thema nicht in die Karten schauen. Auch bei der Frage, wer künftiger Finanzminister einer Ampel werden soll, schweigt er eisern. Nur ja kein unbedachtes Wort, keine voreilige Äußerung - keine Gefährdung des großen Ziels Kanzleramt.

Bei aller Gemeinsamkeit - an einem entscheidenden Punkt sind sich Scholz und Merkel nicht einig: In Sachen Corona-Politik sieht Merkel den Kurs der Ampelparteien, die die epidemische Notlage beenden wollen, sehr kritisch. Ihr bereiten die steigenden Zahlen Kopfzerbrechen. „Und der Anstieg ist im Augenblick aus meiner Sicht schon sehr besorgniserregend“, betont Merkel und kündigt Gespräche über die Lage an: „Wir müssen alle an einem Strang ziehen, die Gesellschaft als Ganzes, die Landkreise, die Gemeinden, die Länder, der Bund, Bundestag und Bundesregierung.“ Man könne diese Frage „nicht von der Übernahme oder von der Bildung einer neuen Regierung abhängig machen“.

Scholz ist da etwas zurückhaltender. Auch er verspricht, die Situation im Blick zu behalten, die Frage nach Zwangsmaßnahmen etwa für bestimmte Berufsgruppen weist er zurück und betont, es brauche Durchsetzung der 2G und 3G-Regeln, wo dies möglich sei. Es sei aber auch klar, dass in einer Situation, in der so viele Bürger geimpft sind, nicht mehr mit einem Lockdown reagiert werden könnte.

Die Corona-Lage ist zu Beginn des zweiten Winters kompliziert, der Anstieg der Krankenhauseinweisungen kommt schneller als befürchtet. Möglich, dass Merkel und Scholz in den nächsten Wochen noch mehr Krise bewältigen müssen als sie sich derzeit vorstellen. Das würde die Harmonie dann etwas eintrüben.

(mün)