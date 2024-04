Muslime in Deutschland Merz: CDU-Debatte über Islam ist noch nicht zu Ende

Den Hinweis, die CDU habe mit ihrer Debatte das Thema ohne Not erneut groß gemacht, lässt Merz nicht gelten: „Die Debatte hat immer stattgefunden in der Öffentlichkeit und sie findet natürlich vor dem Hintergrund der antisemitischen Ausschreitungen, die es im letzten Jahr nach dem 7. Oktober leider auch in deutschen Städten gegeben hat, in neuer Intensität statt.“ Also müsse auch die CDU in ihrem neuen Grundsatzprogramm eine Antwort auf die Frage geben, wie man mit den vielen Millionen Muslimen in Deutschland umgehen solle.