Bundestagswahl : Merz: Deutsche zweifeln an Olaf Scholz

Merz: Deutsche zweifeln an Olaf Scholz

CDU-Bundestagskandidat Friedrich Merz (CDU, l) sieht SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in der Defensive. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Stuttgart Kurz vor der Bundestagswahl wettert CDU-Politiker Merz gegen SPD-Kanzlerkandidat Scholz. Er wirft ihm Finanzskandale vor - und sieht seine eigene Partei auf der besseren Zielgeraden.

Der CDU-Wirtschaftsexperte Friedrich Merz sieht SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wegen angeblicher Verfehlungen im Bundesfinanzministerium zunehmend in der Defensive.

„Die Menschen fangen an, darüber nachzudenken, ob Olaf Scholz wirklich der richtige Bundeskanzler für die Bundesrepublik Deutschland ist“, sagte Merz bei einem Auftritt mit Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet in Stuttgart. „Wenn man sieht, in welche Zahl von Finanzskandalen er verstrickt ist“, wüchsen schon die Zweifel. Merz zeigte sich auch irritiert darüber, wie lax Finanzminister Scholz mit den Ermittlungen gegen dessen Staatssekretär Wolfgang Schmidt umgehe. Schmidt selbst sei nicht tragbar. „Und dieser Mann soll Chef des Bundeskanzleramts werden?“, sagte Merz.