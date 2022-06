Haushaltsdebatte : Merz hält Scholz mangelnde Unterstützung der Ukraine vor

Friedrich Merz, CDU-Bundesvorsitzender und Unionsfraktionsvorsitzer, spricht in der Generaldebatte der Haushaltswoche im Bundestag. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Vor gut drei Monaten erklärte Bundeskanzler Scholz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine eine „Zeitenwende“. Seither sei aber nicht mehr viel passiert, kritisiert der Oppositionsführer.

Mehr als einen Monat nach einem entsprechenden Beschluss des Bundestags seien zugesagte schwere Waffen nicht geliefert worden, sagte der CDU-Chef am Mittwoch in der Generaldebatte zum Haushalt 2022. Wenn man sich in der Europäischen Union umhöre, gebe es mittlerweile nur noch Verstimmungen, Enttäuschungen und „richtig Verärgerung“ über die Rolle Deutschlands.