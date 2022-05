Merz in der Ukraine : Unterwegs zwischen Trümmern und Ruinen

dpatopbilder - 03.05.2022, Ukraine, Irpin: Friedrich Merz, CDU-Parteivorsitzender, geht umgeben von Journalisten in Irpin. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Efrem Lukatsky

Analyse Kiew Er ist in der Ukraine angekommen - CDU-Chef Friedrich Merz ist Montagnacht mit dem Schlafwagen nach Kiew gereist. In einem Vorort verschafft er sich ein Bild von Trümmern und Ruinen. Erneut gibt es Kritik an der Reise - aber auch Lob.