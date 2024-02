Sofortprogramm gegen Rezession Löwe oder Miezekatze - Merz muss sich entscheiden

Nun also haben Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nicht nur Vorschläge präsentiert, durch die die Union die wirtschaftliche Lage im Land verbessern will. Was als konstruktive Opposition normal ist, was man auch erwartet. Aber die Ideen wurden gleich dem Kanzler per Brief übermittelt. Es ist freilich Merz gewesen, der kürzlich der Ampel die dunkelrote Karte im Bundestag gezeigt und jede weitere Kooperation mit dem Bündnis abgelehnt hat. Auch mit Olaf Scholz. Beide können ohnehin nicht miteinander.