Klausur der CSU-Landesgruppe : CSU jw

03.02.2022, Berlin: Alexander Dobrindt (l-r, CSU), Vorsitzender der CSU-Landesgruppe in der Unionsfraktion, Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und Vorsitzender der CSU, und Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU, verlassen eine Pressekonferenz bei der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe des Deutschen Bundestages. Die traditionelle Winterklausur sollte eigentlich bereits Anfang Januar stattfinden, musste aber wegen mehrerer Corona-Erkrankungen verschoben werden. Mit dem Treffen nimmt die Landesgruppe regelmäßig eine Standortbestimmung vor und schaut ins politische Jahr. Wegen der Pandemie wird die Tagung zum zweiten Mal in Folge nicht im bayerischen Kloster Seeon, sondern in Berlin organisiert. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka