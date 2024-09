Bundestagswahl 2025 Merz: Union geht nicht in Koalitionswahlkampf

Merz stellte der Ampel am Mittwochabend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Brandenburg an der Havel ein Ultimatum: „Wenn die Bundesregierung nicht bereit ist, bis zum nächsten Dienstag uns eine verbindliche Erklärung zu geben, dass der unkontrollierte Zuzug an den Grenzen gestoppt wird und diejenigen, die immer noch kommen, an den Grenzen in Deutschland zurückgewiesen werden, dann machen weitere Gespräche mit der Bundesregierung keinen Sinn.“