Im Sauerland : Merz will sich für CDU-Vorsitz nominieren lassen

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz will an diesem Montag seine Bewerbung für den CDU-Vorsitz offiziell machen. Der Vorstand seines Kreisverbands Hochsauerland will den 66-jährigen Wirtschaftsexperten am Abend als Kandidaten für die Nachfolge von Armin Laschet nominieren.