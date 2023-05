Erstmals eine Generalsekretärin? Spekulation über neue nordische Lösung für Nato-Spitze

Als sich die EU-Verteidigungsminister in dieser Woche zwischen den offiziellen Themen am Konferenztisch in Brüssel am Rande auch mit einer immer drängenderen Personalfrage befassten, drang danach noch nichts nach außen. Doch spätestens beim Nato-Gipfel Mitte Juli in Litauen sollte das Bündnis klarer sehen, wer denn Jens Stoltenberg als neuer Generalsekretär nachfolgen soll. Dieser hat bereits zwei Mal verlängert und will im Herbst definitiv nicht mehr weitermachen. Zu dem Kreis von Personen mit Ambitionen gesellte sich zuletzt der britische Verteidigungsminister Ben Wallace, als er bei einem Besuch seines Kollegen Boris Pistorius in Berlin öffentlich bekundete, dass das ein Job sei, den er „mögen würde“.