Wirtschaftspolitik Middelberg: „Investitionsschub“ ohne Schulden machbar

Vor kurzem hatten Bundestag und Bundesrat ein Wachstumspaket unter anderem mit steuerlichen Verbesserungen für Firmen verabschiedet - das Entlastungsvolumen aber schrumpfte in einem Vermittlungsverfahren merklich. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte am Mittwoch gesagt: „Notwendig sind weitere Wachstumsimpulse, daran arbeiten wir in der Regierung.“