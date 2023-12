Streitpunkt Migration Ampel bei beschleunigten Einbürgerungen und Abschiebungen uneins

Auffällig ist, dass in den Ampel-Fraktionen versucht wird, den Streit herunterzuspielen. Man sei in „sehr guten, konstruktiven und kollegialen Gesprächen“, sagte Grünen-Vizefraktionschef Konstantin von Notz. „Vieles ist geeint, Weniges offen.“ Die Grünen seien zu jeder Zeit gesprächsbereit und man werde das „zeitnah“ hinbekommen, so der Grünen-Innenpolitiker. Ähnlich vage blieb die FDP. „Im Einvernehmen wurde vereinbart die Verhandlungen in der nächsten Sitzungswoche fortzuführen und abzuschließen“, sagte der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Manuel Höferlin, unserer Redaktion. Zu den aktuellen Inhalten könne er sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht äußern, die Position der FDP-Fraktion bleibe aber unverändert, so Höferlin.