Zum Abschluss der Bildungsmesse Didacta in Köln Migration: Esken fordert Anpassung der Lehrpläne

Die Didacta ist nach Angaben der Veranstalter die größte Fachmesse für Lehrkräfte aller Bildungsbereiche in Europa. In diesem Jahr trug sie das Leitthema „Bildung mit Zukunft – Jetzt gestalten!“. Auf dem Programm der Messe, die am Dienstag begann und an diesem Samstag ihren Abschluss findet, standen rund 1.400 Vorträge. 740 Aussteller sind dabei.