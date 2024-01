Wichtige Migrationsvorhaben im Bundestag Verzerrte Debatte über Migration

Migrationsforscher Gerald Knaus warnt dabei vor politischer Taktik von AfD und Co.. „Mit dem Begriff der ,Remigration‘ stellen Rechtsextreme in der Migrationsdebatte bewusst eine Falle. Sie wollen die Grenzen zwischen einer legitimen Diskussion über legale Abschiebungen und dem Gedankengut der rechtextremen identitären Bewegung verwischen.“ Wer über legale Abschiebungen spreche, brauche den Begriff „Remigration“ nicht, so Knaus. „Und wer Abschiebungen ausreisepflichtiger Personen mit rechtsextremen Vertreibungsfantasien gleichsetzt, tritt auch in diese identitäre Falle“, warnte er. Das gelte auch für das Argument, in Deutschland habe es in den letzten Jahren eine „zunehmend rechte Flüchtlingspolitik“ gegeben. „Die Fakten sind klar: in keinem Land der Welt wurden in den letzten Jahren so viele positive Asylentscheidungen getroffen wie in Deutschland, unter der Großen Koalition wie unter der Ampel-Koalition“, sagte Knaus. Vor diesem Hintergrund ist die Migrationsdebatte oftmals verzerrt – wovon bislang vor allem die AfD profitierte.