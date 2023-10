Migrationsgipfel Wie Scholz und Merz sich jetzt doch näherkommen

Darüber hinaus fordert die Union die Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten, stationäre Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien und zur Schweiz und den Stopp freiwilliger Bundesaufnahmeprogrammen. Ähnliches findet sich bereit in einem Antrag an den Bundestag. Außerdem plädiert die Opposition für die Einrichtung von Transitzonen und Rückkehrzentren. In Transitzonen müsse an den Landesgrenzen ein beschleunigtes Verfahren für Asylbewerber mit geringer Bleibeperspektive durchgeführt werden. „Abgelehnte Asylbewerber sollen im Anschluss in Rückkehrzentren nach dänischem Vorbild untergebracht werden“, heißt es in dem Papier. Hürden bei der Rückführung müssten überdies beseitigt werden.