Neue Dynamik an deutsch-polnischer Grenze : Migrationsprobleme darf Merkel nicht allein angehen

Bundespolizisten bei einer Kontrolle des Verkehrs auf einem Rastplatz an der A 12 in Brandenburg aus Richtung Polen im November 2019. Foto: dpa/Patrick Pleul

Meinung Noch ist es weit von den Dimensionen der Migration im Jahr 2015 entfernt. Aber die Dynamik stellt sich ähnlich dar. Es ist höchste Zeit, dass die Regierung sich intensiver damit befasst - auch wenn sich gerade alles im Übergang befindet.

Von Gregor Mayntz

Deutschland ist gut beraten, das Migrationsgeschehen an seiner östlichen Grenze genauer in den Blick zu nehmen. Die Zahl illegaler Aufgriffe verdoppelt sich von Monat zu Monat – so wie dies in den Jahren vor 2015 geschah. Die Lage ist geprägt von neuen Fluchtanlässen, etwa in Afghanistan – so wie in den Jahren vor 2015 im Fall Syriens. Hinzu kommt, dass der weißrussische Diktator mit Flüchtlingen die EU und besonders Deutschland herauszufordern versucht – so wie 2015 die Türkei und Ungarn. Wichtig ist nicht nur der rechtzeitige Blick auf die Lage, sondern auch die Bereitschaft, schnell zu reagieren. Das gilt ganz besonders für die primär Verantwortlichen, die sich ausdrücklich vorgenommen haben, dass sich „2015 nicht wiederholen“ dürfe: Angela Merkel und Horst Seehofer, die damaligen Parteichefs von CDU und CSU und nun gemeinsam Abtretenden.

Der Abtritt macht die Sache komplizierter. Denn es ist ungeschriebenes Gesetz der deutschen Nachkriegsgeschichte, dass eine noch amtierende Regierung eine nachfolgende nicht vor vollendete Tatsachen stellt. Das bedeutet nicht, vor wichtigen Reaktionen erst die Kanzlerwahl abwarten zu müssen. Der Machtwechsel ist vom Grundgesetz nicht ohne Grund als nahtloser Prozess vorgesehen. Alle bleiben auf ihrem Posten, bis eine neue Regierung ernannt ist. Allerdings besteht auch kein Grund zu nervösen Reaktionen. Deutschland ist seit 2015 einen weiten Weg gegangen, um auch mit krisenhaften Zuspitzungen besser umgehen zu können. War selbst das Registrierungssystem für Neuankömmlinge so schlecht organisiert, dass sich Terrorwillige ein Dutzend Identitäten zulegen konnten, ist Vergleichbares nun nahezu ausgeschlossen. Auch die Unterbringungskapazitäten müssen nicht mehr aus dem Nichts in die Landschaft gestellt werden. Es gibt Reserven, die jederzeit aktiviert werden können. Gleichwohl ist eine „wird-schon-von-alleine-klappen“-Einstellung falsch. Wer sich die Millionen von Menschen vor Augen hält, die sich vor dem neuen Taliban-Schreckenssystem in Sicherheit zu bringen versuchen, ist gut beraten, die Komponenten großer Lösungen vorzubereiten.

Natürlich hätte man diese Folgen auch vor dem überstürzten Rückzug aus Afghanistan bereits berücksichtigen und mit in die Abwägung einbeziehen können. Das lässt sich jetzt nicht mehr zurückdrehen. Aktuell geht es vielmehr darum, problematische Auswirkungen so gut wie möglich im Griff zu behalten, ohne den Grenzverkehr lahmzulegen. Massiv verstärkte Schleierfahndung gehört genauso dazu, wie Interventionen gegen die Drahtzieher in Weißrussland und Unterstützung der Polen an der EU-Außengrenze.