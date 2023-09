Sanierung in Gefahr Milliardenloch Bahn - schwere Vorwürfe des Rechnungshofes

22 Seiten umfasst das Papier für den Haushaltsausschuss des Bundestages, das unserer Redaktion vorliegt. Klar wird, dass der Rechnungshof erhebliche Zweifel am Erfolg der Sanierung hegt. Gleich zu Beginn heißt es in dem Bericht: „Um die gravierenden Probleme des Schienennetzes zu bewältigen und es für das Erreichen der Klimaschutzziele leistungsfähiger zu machen, sind objektive Bestandsaufnahmen und mehr Transparenz nötig.“ Der Bundesrechnungshof habe wiederholt beklagt, so die Prüfer, dass das Verkehrsministerium „und sein Geschäftsbereich den Einsatz der Bundesmittel in das Schienennetz der Eisenbahninfrastrukturunternehmen nicht ausreichend kontrollieren“. Wenig optimistisch ist man dann auch, dass sich das ändern wird. Denn schon seit Jahren sei das der Fall und Verstöße gegen die wirtschaftliche Verwendung der Mittel für das Schienennetz seien bislang immer ohne Folgen geblieben. „Eine objektive und zutreffende Information durch das BMDV und die Eisenbahninfrastrukturunternehmen der DB AG ist nach den bisherigen Erfahrungen nicht zu erwarten“, so die ernüchternde Analyse die Experten.