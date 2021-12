Finanzlage der Partei bleibt angespannt : Millionen für SPD nach Wahlsieg - doch über Scholz & Co. hängt ein Damoklesschwert

Berlin Nach jahrelanger Durststrecke klingelt bei der SPD nach den jüngsten Wahlsiegen die Kasse. Die Genossen wollen jetzt mit der Kanzlerschaft von Olaf Scholz durchstarten - wenn da nicht ein wegweisendes Gerichtsurteil vor der Tür stünde.

2012 hatten alle Parteien für ihre demokratische Arbeit zusammen 150 Millionen Euro vom Staat bekommen. Durch die Reform stieg die Summe bis 2020 auf 197 Millionen Euro. Union und SPD argumentieren, massive Investitionen in die Digitalisierung (Schutz vor Hackern, soziale Medien, Online-Mitgliederbeteiligung) und das Aufrechterhalten von Vor-Ort-Strukturen rechtfertigten diese Kostensteigerungen. Geklagt in Karlsruhe haben unter anderem Grüne und FDP, die 2018 in der Opposition waren. „Wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, die Anhebung der absoluten Obergrenze für die Parteienfinanzierung, also die Größe des Kuchens, der verteilt wird, hätte es so nicht geben dürfen, müssten alle Parteien sehr viel Geld zurückzahlen. Wenn so eine Worst-Case-Situation durch ein Urteil entsteht, dann ist die finanzielle Lage der SPD alles andere als entspannt“, sagte Nietan.