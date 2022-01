Insgesamt sollen bis zu neun Millionen profitieren : Mindestlohn-Anhebung hilft auch 2,5 Millionen Vollzeit-Beschäftigten

Exklusiv Berlin Von der in diesem Jahr geplanten Mindestlohn-Erhöhung auf zwölf Euro werden neben Millionen Teilzeit-Kräften auch gut 2,5 Millionen sozialversicherungspflichtig Vollzeit-Beschäftigte profitieren. Das geht aus einem noch unveröffentlichten Papier des Arbeitsministeriums hervor. Für Minister Heil hat die Anhebung der Lohn-Untergrenze „oberste Priorität“.

Hinzu kommen nach einer aktuellen Schätzung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung knapp 4,3 Millionen Teilzeit-Beschäftigte sowie rund 1,3 Millionen Menschen, die Nebentätigkeiten etwa in Mini-Jobs ausüben. Insgesamt bedeute die Mindestlohn-Anhebung für etwa 8,6 Millionen Arbeitnehmer eine direkte Einkommensverbesserung, so das WSI. Das Statistische Bundesamt hatte ihre Zahl im April 2021 mit 7,2 Millionen niedriger angegeben. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wiederum schätzt die Zahl der Profitierenden auf rund zehn Millionen.

Minister Heil will die versprochene Erhöhung des Mindestlohns zügig umsetzen. „Ein Mindestlohn von zwölf Euro ist ein zentrales Versprechen der neuen Bundesregierung und hat für mich oberste Priorität. Deshalb werden wir die Gesetzgebung jetzt zügig angehen und dafür sorgen, dass der Mindestlohn von zwölf Euro noch in diesem Jahr kommt“, sagte Heil unserer Redaktion. „Davon werden Millionen von Menschen in Deutschland profitieren, vor allem Menschen in Ostdeutschland und Frauen. Es profitieren Menschen, die wenig verdienen und hart arbeiten und noch dazu ihr Geld nicht in Steuerparadiese schaffen, sondern hier in Deutschland ausgeben.“