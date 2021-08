Vier von fünf Mini-Jobbern sind nicht rentenversichert : 1,2 Millionen Mini-Jobbern droht Altersarmut

Putzfrauen sind häufig in Mini-Jobs beschäftigt. Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Exklusiv Berlin Nur jeder fünfte Mini-Jobber in Deutschland zahlt Beiträge in die Rentenkasse ein und erwirbt so Ansprüche auf eine spätere gesetzliche Rente. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Das muss Konsequenzen haben, fordert nicht nur die Linke.

Von Birgit Marschall

Das Arbeitsministerium beruft sich dabei auf die letztverfügbaren Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA). Demnach waren von den insgesamt 7,15 Millionen geringfügig Beschäftigten Ende 2020 nur 20,2 Prozent rentenversichert.

Betrachtet man nur die ausschließlich geringfügig Beschäftigten und zieht man die Altersgruppen der unter 25-Jährigen, die nebenbei häufig studieren oder eine Ausbildung absolvieren, und die über 65-Jährigen ab, die oft bereits eine Rente beziehen, verbleiben gut 2,2 Millionen Mini-Jobber zwischen 25 und 65 Jahren. Von dieser arbeitsmarktpolitischen Zielgruppe zahlen nach den BA-Daten rund 1,2 Millionen oder mehr als die Hälfte keine Rentenbeiträge: Ihnen droht Altersarmut und im Rentenalter der Bezug der sozialen Grundsicherung.

Die steuerfreien und für die meisten Arbeitnehmer weitgehend beitragsfreien 450-Euro-Jobs werden daher von Arbeitsmarktexperten zunehmend kritisch gesehen: Sie stellen in der Regel keine Brücke in eine reguläre Beschäftigung mit einem größeren Arbeitsvolumen dar. Viele Mini-Jobber verharren über viele Jahre in ihrer Situation – und erwerben während der Arbeitszeit keine Ansprüche auf soziale Absicherung. Nicht nur die Linke, auch die Frauen-Union in der CDU und andere wollen die Mini-Jobs abschaffen, da es besonders häufig Frauen sind, die nicht aus der Mini-Job-Falle herausfinden und später im Alter nicht abgesichert sind. In ihren Wahlprogrammen fordern CDU und FDP jedoch die Anhebung der Verdienstgrenzen für Mini-Jobs, was sie attraktiver machen würde.

Seit dem Ausbruch der Corona-Krise Anfang 2020 sind den BA-Daten zufolge 562.000 Mini-Jobs bis Ende 2020 verloren gegangen, wie aus der Antwort der Regierung hervorgeht. Doch immer noch jeder Zwölfte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte oder 8,5 Prozent ist auf eine geringfügige Beschäftigung im Nebenjob angewiesen. Nur mit einem Mini-Job beschäftigt sind zwölf Prozent der Beschäftigten in Westdeutschland und acht Prozent in Ostdeutschland, so die Antwort.